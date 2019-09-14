Высший антикоррупционный суд заочно арестовал скандального голову хозяйственного суда при Януковиче Виктора Татькова.

Такое решение о мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции Татькова в Украину, передает со ссылкой на .

Виктор Татьков с 1994 по 2010 года занимал руководящие должности в хозяйственных судах Донецкой области, а в 2010-2014 годах возглавлял Высший хозяйственный суд Украины.

Его обвиняют в пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, создании и руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании средств.

"Украинские правоохранители обратились к австрийским коллегам о выдаче Татькова. Экс-глава суда отказался от упрощенной процедуры выдачи, когда его могли экстрадировать без каких-либо мер. Поэтому единственной возможностью для экстрадиции является заочный арест ", - говорит прокурор Олег Багнюк.

Кассационный административный суд Верховного суда удовлетворил иск бывшего судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова в Верховную Раду о признании незаконным постановления об освобождении его от должности судьи.

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