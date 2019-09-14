Компания заплатит французской власти почти 1 млрд.

Соглашения включают в себя выплату 500 млн. Также 465 млн дополнительных налогов, передает со ссылкой на .

В отметили, что согласились выплатить деньги, чтобы преодолеть налоговое обман во Франции.

"Мы положили конец налоговым и связанным с ними спорам, которые мы имели во Франции в течение многих лет", - говорится в письменном заявлении .

Расследование по неуплате налогов во Франции продолжалось с 2015 года. Компанию обвиняли в том, что значительная часть налогов на прибыль, полученных от операций во Франции, выплачивалась в Ирландии, где расположена ее европейская штаб-квартира. утверждает, что теряет миллиарды евро бюджетных доходов. В июне страна ввела собственный налог в 3% для крупных компаний, работающих в сфере интернета и технологий, между которых Facebook, Amazon и .

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