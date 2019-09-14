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|В Киеве посреди улицы грабитель с ножом напал на 72-летнюю женщину
|14.09.2019 05:14
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Около полуночи в Днепровском районе столицы неизвестный напал на 72-летнюю женщину, передает со ссылкой на .
Ранил ножом и отобрал ювелирные украшения. После совершенного преступник скрылся. Очевидцы сразу вызвали полицию и врачей, сообщили в отделе коммуникации ГУНП .
"Потерпевшая описала нападавшего и впоследствии мужчину, похожего по описанию на злоумышленника, задержали. Им оказался 34-летний локальный житель, который ранее был судим за аналогичные преступления. В нападении на пенсионерку он признался", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Днепровского управления полиции Алексей Маньковский.
Врачи осмотрели пострадавшую. Ее ранения оказались неглубокими, следовательно женщине оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.
Нападавший - под стражей. Досудебное расследование продолжается. Полицейские проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
В Броварах Киевской области 36-летний мужчина выстрелил женщине в голову и ограбил. Напал на пенсионерку на остановке, когда и ждала транспорт. В сумке женщина имела 3 тыс. грн. Подозреваемый - ранее судимый 36-летний уроженец Донецкой области.