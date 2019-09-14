Неизвестные облили зеленкой двух людей во время собрания для обсуждения марша KharkivPride в Харькове.

Происшествие произошло возле Харьковского литературного музея на улице Багалия, передает со ссылкой на .

Одним из тех, на кого вылили зеленку, был экс-нардеп - лектор и председатель Центра исследований политических ценностей.

"Установлено, что группа лиц собралась возле Харьковского литературного музея для обсуждения марша KharkivPride. В это время на них напали неизвестные. Они начали препятствовать проведению собрания, а затем облили зеленкой двух мужчин. От написания заявления пострадавшие отказались и сообщили, что претензий ни к кому не имеют ", - рассказывают полицейские.

Данные о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета Киевского отдела полиции.

В Бердянске Запорожской области местные активисты организовали акцию протеста против приезда кандидата в президенты Александра Вилкула. Когда прежний "регионал" появился на площади перед домом культуры "Софит", его облили зеленкой.

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