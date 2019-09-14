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|Зеленский предложил олигархам правила открытого рынка
|14.09.2019 05:51
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Президент заявил, что предложил олигархам новые правила открытого рынка без монополизма. Об этом президент заявил на форуме, передает со ссылкой на .
По его словам, если олигархи его не услышат, то "придется другие попытки найти, как с ними говорить".
"Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить", - заявил он.
Напомним, 10 сентября провел встречу с бизнесменом Игорем Коломойским. Они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также обговорили энергетическую сферу.
Еще ранее обсуждал с нынешним президентом Владимиром Зеленским вопросы, связанные с возможным дефолтом Украины.
писало, что еще до инаугурации Зеленский провел встречи с олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским. Как он отметил, эти представители крупного бизнеса уже взяли на себя ответственность за решение конкретных вопросов. "С другими я еще не встретился, где-то прячутся", - сказал он.