приняла в первом чтении проект закона №1010 об обличителях коррупции, передает со ссылкой на .

Люди, которые помогают раскрывать коррупционные преступления, смогут получить от государства вознаграждение. За изменения в закон "О предупреждении коррупции" проголосовали 283 нардепа, сообщает "24 канал".

Законопроект подал президент и обозначил его как неотложный.

Изменения в закон предусматривают вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещения государству убытков или размера взятки. Государство гарантирует обличителям и их близким право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность.

Право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, нанесенный государству убыток от которого в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Размер вознаграждения не может превосходить 3 тыс. минимальных заработных плат.

приняла в первом чтении президентский законопроект об изменениях в закон о Высшем антикоррупционный суд. Решение приняли во вторник.

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