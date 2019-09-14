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|Зеленский против миротворцев на Донбассе
|14.09.2019 07:23
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В переговорах по Донбассу вопрос о введении миротворцев не рассматривается. Об этом в пятницу, 13 сентября, в ходе ежегодного форума YES заявил президент , пишет со ссылкой на .
"Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я не хочу, чтобы у нас был сценарий абхазский, был приднепровский сценарий. Я не поднимаю тему миротворцев, и в Минске не поднимают эту тему. Я доволен, если миротворцы будут на границе Украины и - пожалуйста, туда мы их приглашаем", - заявил он.
Президент подчеркнул, что необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путем.
"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я часто говорил, что единственный путь к этому - дипломатия", - сказал он.
В этом контексте Зеленский призвал зарубежных партнеров не менять свою позицию в отношении санкций против России.
"Санкции - это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", - сказал он.
Отметим, освобожденный из заключения в России режиссер Олег Сенцов.
В форуме принимают участие президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Финляндии Саули накануне.