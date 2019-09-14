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"Не надо бояться!" Коломойский хочет провести выборв на Донбассе
14.09.2019 08:37
"Не надо бояться!" Коломойский хочет провести выборв на Донбассе По теме:

Украинский бизнесмен поддержал проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Свою позицию он высказал журналистам в пятницу, 13 сентября, в кулуарах форума YES в , передает  со ссылкой на .

"Я считаю, что не надо бояться выборов. Более того, если там присутствуют "зеленые человечки" или иностранные войска, это не мешает нам проводить свои выборы", - считает он.

По словам Коломойского, партии "Слуга народа" под силу выиграть выборы в ОРДЛО: "Думаю, там Зеленский получит 80%".







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