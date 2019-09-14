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|Кучма считает, что Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину
|14.09.2019 09:33
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Представитель Украины в трехсторонней контактной группе предполагает, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России, передает со ссылкой на .
Кучма обеспокоен тем, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса, без всякого надзора со стороны украинского правительства.
"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек", - полагает Кучма.
Кучма отметил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.
"Давайте соблюдать Минские договоренности… Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - подчеркнул он.
Напомним, ранее помощник президента России Юрий заявил, что на будущем саммите "нормандской четверки" потребует заключения письменных соглашений.