My English is bad: Зеленский на форуме YES стал переводчиком своего альтер эго По теме: поучаствовал в одном из номеров "Квартала 95". Эпизод произошел в пятницу, 13 сентября, во время закрытой части форума YES в . Видео опубликовал "Левый берег", передает со ссылкой на . Зеленский вышел на сцену по просьбе нового "кварталовца" Юрия Великого, который пародировал президента. Украинского лидера попросили переводить текст обращения Великого, в котором было скрыто несколько шуток. В частности, Зеленский, говоря о встрече с президентом , назвал не Дональда Трампа, а актрису Робин Райт, которая также была между гостей форума.











события общество и культура зеленский великого будут донбассе форума Теги: политика