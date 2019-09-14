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My English is bad: Зеленский на форуме YES стал переводчиком своего альтер эго
14.09.2019 09:51
My English is bad: Зеленский на форуме YES стал переводчиком своего альтер эго По теме:

поучаствовал в одном из номеров "Квартала 95".

Эпизод произошел в пятницу, 13 сентября, во время закрытой части форума YES в . Видео опубликовал "Левый берег", передает  со ссылкой на .

Зеленский вышел на сцену по просьбе нового "кварталовца" Юрия Великого, который пародировал президента.

Украинского лидера попросили переводить текст обращения Великого, в котором было скрыто несколько шуток. В частности, Зеленский, говоря о встрече с президентом , назвал не Дональда Трампа, а актрису Робин Райт, которая также была между гостей форума.

 







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