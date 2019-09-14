Этот рецепт был опубликован в ЗОЖ в 2002 г. К сожалению, не хорошо забыт, а умышленно вытравлен из памяти и дискредитирован фармацевтическими компаниями в погоне за наживой.

Почти также работает английская соль (магнезия) в компрессах, иногда при мастопатиях, ушибах. Ещё солевые ванны, промывание носа, протирание солевым раствором лица от морщин, промывание пазух носа... Это всё проверено и работает, пишет со ссылкой на .

Данный рассказ был найден в старой газете. Речь в нём идёт об удивительных целительных свойствах соли, которую применяли ещё во время второй мировой войны для лечения раненых солдат.

Во время Великой Отечественной войны я работала старшей операционной сестрой в полевых госпиталях с хирургом И.И. Щегловым. В отличие от других врачей он успешно применял при лечении раненых гипертонический раствор поваренной соли.

На обширную поверхность загрязненной раны он накладывал рыхлую, обильно смоченную солевым раствором большую салфетку. Через 3-4 дня рана становилась чистой, розовой, температура, если была высокой, опускалась почти до нормальных показателей, после чего накладывалась гипсовая повязка. Спустя еще 3-4 дня раненых отправляли в тыл. Гипертонический раствор работал прекрасно - у нас почти не было смертности.

Лет 10 спустя после войны я воспользовалась методом Щеглова для лечения собственных зубов, а также кариеса, осложненного гранулемой. Удача пришла уже через две недели. После этого я стала изучать влияние солевого раствора на такие болезни, как холецистит, нефрит, хронический аппендицит, ревмокардит, воспалительные процессы в легких, суставной ревматизм, остеомиелит, абсцессы после инъекции и так далее.

В принципе это были отдельные случаи, но каждый раз я получала довольно быстро положительные результаты. Позже я работала в поликлинике и могла бы рассказать о целом ряде довольно трудных случаев, когда повязка с солевым раствором оказывалась более эффективной, нежели все прочие лекарства. Нам удавалось излечивать гематомы, бурсит, хронический аппендицит. Дело в том, что солевой раствор обладает абсорбирующими свойствами и вытягивает из ткани жидкость с патогенной флорой. Однажды во время командировки в район я остановилась на квартире. Дети хозяйки болели коклюшем. Они беспрерывно и мучительно кашляли. Я наложила им на спинки на ночь солевые повязки. Через полтора часа кашель прекратился и до утра не появлялся. После четырех повязок болезнь исчезла бесследно.

В поликлинике, о которой шла речь, хирург предложил мне попробовать солевой раствор при лечении опухолей. Первым таким пациентом оказалась женщина с раковой родинкой на лице. Она обратила на эту родинку внимание полгода назад. За это время родинка побагровела, увеличилась в объеме, из нее выделялась серо-бурая жидкость. Я стала делать ей солевые наклейки. После первой же наклейки опухоль побледнела и уменьшилась.

После второй еще больше побледнела и как бы сжалась. Выделения прекратились. А после четвертой наклейки родинка приобрела свой первоначальный вид. С пятой наклейкой лечение закончилось без оперативного вмешательства.

Затем была молодая девушка с аденомой грудной железы. Ей предстояла операция. Я посоветовала больной до операции поделать солевые повязки на грудь в течение нескольких недель. Представьте, операция не потребовалась.

Через полгода у нее же образовалась аденома на второй груди. И вновь она вылечилась гипертоническими повязками без операции. Я встретила ее через девять лет после лечения. Она чувствовала себя хорошо и о болезни своей даже не вспоминала.

Могла бы и дальше продолжать истории чудесных излечений с помощью повязок с гипертоническим раствором. Могла бы рассказать о преподавателе одного из курских институтов, который после девяти солевых прокладок избавился от аденомы предстательной железы.

Женщина, страдавшая белокровием, после того, как на ночь надевала солевые повязки - блуза и брюки в течение трех недель, вновь вернула себе здоровье.

Практика применения солевых повязок.

Поваренная соль в водном растворе не более 10 процентов - активный сорбент. Она вытягивает из больного органа все нечистоты. Но лечебный эффект будет только в том случае, если повязка воздухопроницаема, то есть гигроскопична, что определяется качеством используемого для повязки материала. Солевая повязка действует локально - только на больной орган или на участок тела. По мере поглощения жидкости из подкожного слоя в него поднимается тканевая жидкость из более глубоких слоев, увлекая за собой все болезнетворные начала: микробов, вирусов и органические вещества.

Таким образом, во время действия повязки в тканях больного организма происходит обновление жидкости, очищение от патогенного фактора и, как правило, ликвидация патологического процесса.

Повязка с гипертоническим раствором поваренной соли действует постепенно. Лечебный результат достигается в течение 7-10 дней, а иногда и более. Использование раствора поваренной соли требует известной осторожности. Скажем, я бы не советовала применять повязку с раствором концентрации свыше 10 процентов. В некоторых случаях лучше даже 8-процентый раствор. (Раствор вам поможет приготовить любой фармацевт).

Возникнет вопрос у некоторых: куда же смотрят врачи, если повязка с гипертоническим раствором так эффективна, почему этот метод лечения не применяется широко? Всё очень просто - врачи находятся в плену медикаментозного лечения. Фармацевтические фирмы предлагают все новые и новые и более дорогие лекарства. К сожалению, медицина - это тоже бизнес. Беда гипертонического раствора состоит в том, что он слишком прост и дешев. Между тем жизнь меня убеждает в том, что такие повязки — великолепное средство в борьбе со многими недугами.

Скажем, при насморке и головных болях я накладываю круговую повязку на лоб и затылок на ночь. Через час-полтора насморк проходит, а к утру исчезает и головная боль. При любых простудных заболеваниях применяю повязки при первых же признаках. А если все же упустила время и инфекция успела проникнуть в глотку и бронхи, то делаю одновременно полную повязку на голову и шею (из 3-4 слоев мягкого тонкого полотна) и на спину (из 2 слоев влажного и 2 слоев сухого полотенца) обычно на всю ночь. Излечение достигается после 4-5 процедур. При этом я продолжаю работать.

Несколько лет назад ко мне обратилась родственница. Ее дочь страдала от острых приступов холецистита. В течение недели я ей прикладывала хлопчатобумажное полотенцеповязку на больную печень. Складывала его в 4 слоя, смачивала в солевом растворе и оставляла на всю ночь.

Повязка на печень накладывается в границах: от основания левой грудной железы до середины поперечной линии живота, и в ширину - от грудины и белой линии живота спереди до позвоночника сзади. Бинтуется плотно одним широким бинтом, туже — на животе. Через 10 часов повязка снимается и на ту же область на полчаса накладывается горячая грелка. Делается это для того, чтобы в результате глубокого прогревания расширитьжелчные протоки для свободного прохождения в кишечник обезвоженной и сгустившейся желчной массы. Грелка в данном случае обязательна. Что же касается девочки, то после того лечения прошло немало лет, и она на свою печень не жалуется.

Не хочу называть адреса, имена, фамилии. Хотите - верьте, хотите - нет, но 4-слойная солевая повязка из хлопчатобумажного полотенца, наложенная на обе грудные железы на 8-9 часов на ночь, помогла женщине избавиться за две недели от рака грудных желез. Моя знакомая с помощью солевых тампонов, наложенных прямо на шейку матки часов на 15, справилась с раком шейки матки. После 2 недель лечения опухоль истончилась в 2-3 раза, стала мягче, рост ее прекратился. Такой она осталась до настоящего времени.

Солевой раствор можно использовать только в повязке, но ни в коем случае не в компрессе. Концентрация соли в растворе не должна превосходить 10%, но и не опускаться ниже 8%.

Повязка с раствором большей концентрации может привести к разрушению капилляров в тканях в области наложения.

Очень важен выбор материала для повязки. Он должен быть гигроскопичен. То есть легко промокаем и без всяких остатков жира, мазей, спирта, йода. Недопустимы они и на коже, на которую накладывается Повязка.

Лучше только использовать льняную и хлопчатобумажную ткань (полотенце), часто бывшую в употреблении и не однажды стиранную. В конечном счете можно воспользоваться и марлей. Последняя складывается в 8 слоев. Любой другой из указанных материалов - в 4 слоя.

При наложении повязки раствор должен быть довольно горячим. Выжимать повязочный материал следует средне, чтобы он был не очень сухим и не очень влажным. На повязку ничего не накладывать.

Прибинтовать ее бинтом или прикрепить лейкопластырем - и все.

При различных легочных процессах (исключается при кровотечениях из легких) повязку лучше накладывать на спину, но при этом надо точно знать локализацию процесса. Бинтовать грудную клетку довольно плотно, но не сдавливать дыхание.

Живот бинтовать как можно туже, ибо за ночь он освобождается, повязка становится свободной и перестает действовать. Утром, после снятия повязки, материал нужно хорошо прополоскать в теплой воде.

Чтобы повязка лучше прилегала к спине, я на влажные ее слои кладу между лопатками валик на позвоночник и бинтую его вместе с повязкой.

Вот, собственно, и все, чем хотелось бы поделиться. Если у вас проблемы и вы не смогли их разрешить в медицинских учреждениях, попробуйте воспользоваться солевыми повязками. Метод этот вовсе не какая-то сенсация. Он просто-напросто был хорошо забыт.

Как правильно приготовить 10% солевой раствор.

Xороших рецептов сейчас можно найти много сотен и новым трудно кого-то удивить. Но этот рецепт настолько прост и эффективен, что поделиться им xочется в первую очередь. Я его много лет назад прочитала в газете. Писала одна медсестра.

Вот описание рецепта:

Взять 1 литр кипяченой, снежной или дождевой или дистиллированной теплой воды. Положить в 1 литр воды 90 г столовой соли (то есть 3 столовой ложки без верха). Тщательно размешать. Получился 9-процентный солевой раствор. Взять 8 слоев хлопчато-бумажной марли, отлить часть раствора и подержать в нем 1 минуту 8 слоев марли. Слегка отжать, чтобы не текло. Положить 8 слоев марли на больное место. Сверху положить обязательно кусок из чистой бараньей шерсти. Сделать это перед сном. Прибинтовать всё хлопчато-бумажной тканью или бинтом, не применяя полиэтиленовых прокладок. Держать до утра. Утром все снять. А на следующую ночь все повторить.

Этот удивительно простой рецепт лечит многие болезни, вытягивает токсины от позвоночника до кожи, убивает все инфекции.

Лечит: внутренние кровоизлияния, тяжелые внутренние и внешние ушибы, внутренние опухоли, гангрены, растяжении связок, воспаления суставных сумок и другие воспалительные процессы в организме.

Пользуясь этим рецептом несколько моих знакомых и родных спасли себя:

- от внутреннего кровоизлияния

- от тяжелого ушиба на легких

- от воспалительных процессов в коленной суставной сумке

- от заражения крови,

- от смертельного исхода при кровоизлиянии в ногу при глубокой ножевой ране.

- от простудного воспаления шейных мышц...

И хочется мне, чтобы медсестра, пославшая в газету этот рецепт, и профессор, лечивший солдат на фронте этим способом, долго-долго здравствовали. Низкий им поклон.

И хочется, чтобы этим рецептом воспользовались многие-многие остро нуждающиеся в наше тяжелое время, когда дорогие медицинские услуги не под силу пенсионерам. Уверена, что рецепт им поможет. И после этого они также помолятся за здравие этой медсестры и профессора.

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