Узнать насильника 12-летней девочки в Харькове помогла его одноклассница.

Она узнала 34-летнего Александра Светличного по скриншотам с видео, которые опубликовали в соцсетях, рассказали активисты движения "Единая нация", передает со ссылкой на .

"Особая благодарность женщине, которая оказалась одноклассницей этой "человека". Она передала данные: где живет мужчина, с кем, номера телефонов и примерно его родственников. Мы передали эту информацию в полицию и попросили саму женщину позвонить в полицию. Благодаря нашим усилиям мы поймали изверга доставили в Индустриальный район полиции", - рассказал представитель движения "Единая нация".

На одноклассницу подозреваемого пытались влиять и даже "давить" общие знакомые и старые друзья. Отказывали заявлять в полицию.

13 сентября Александра Светличного арестовали без права на залог по решению Орджоникидзевского районного суда Харькова. Заседание проходило в закрытом режиме.

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