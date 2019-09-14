Неполитические Сводки
|Доставщик от Бога, и это не шутка: в Киеве замечен очень странный курьер
|14.09.2019 12:40
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В в районе станции метро "Шулявская" заметили очень странного курьера - мужчина был одет в костюм Иисуса.
Соответствующее видео опубликовано на странице " Оперативный" в , передает
На кадрах зафиксировано, как парень в костюме снимает чертог с припаркованного у забора велосипеда и уходит.
Ролик активно комментируют в сети.
"Доставщик от Бога", "Божественна доставка", "Да ну ладно… Каждый имеет право на самовыражение. Очень запоминающийся персонаж", "Представляю, когда он приезжает на заказ второй раз...", "Увидев доставщика, я бы, наверное, отказался от еды", "Спаси и сохрани", "Везет воду, рыбину и краюху хлеба, из которых потом получаться вино, роллы и пицца", - шутят в интернете.