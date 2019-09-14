Украинская власть рассматривает возможность проекта по объединению водных путей от Черного до Балтийского моря.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе", которая проходит 12-14 сентября в , передает со ссылкой на .

"У нас также есть пару очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем говорить. Нам нужно попытаться совместить водным путем, например, Балтийское и Черное море. Это абсолютно реально. Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Беларусью и с Польшей. Для этого нам надо выстраивать конструктивные отношения. И мы уже начали это делать", - сказал Гончарук.

По его словам, правительство готово выйти за те рамки, в которых страна находилась ранее, и попробовать посмотреть в сторону новых возможностей, которые позволяют Украине стать сильнее.

"Нам как стране нужно отойти от романтических представлений о мире. О том, что кто-то будет в убыток себе защищать наши границы, становиться на горло своим интересам. Нам нужно трезво смотреть на мир. Каждая страна будет прежде только защищать свой бизнес, своих инвесторов, своих граждан, свои границы. Мы должны делать так же. И осознавая это должны строить свои планы", - подчеркнул глава правительства.

16-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" организована международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. На конференцию собрались более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран, которые обсуждают глобальные вызовы будущего, а также политическую ситуацию и ее значение для Европы и Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира