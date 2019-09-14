Transfermarkt обновил цены на игроков в чемпионате Бельгии, передает со ссылкой на .

Самый большой рост в цене получил форвард "Гента" Роман Яремчук с 3,8 млн до 6,5 млн. Это его рекордная трансферная стоимость в карьере.

В рейтинге самых дорогих украинцев Яремчук теперь делит 9-е место с Евгением Коноплянкой.

На 500 тысяч стал дороже защитник "Гента" Игорь Пластун, теперь он стоит 2 млн евро, личный рекорд 2,2 млн.

Также получил прибавку в цене защитник "Брюгге" Эдуард Соболь он подорожал на 300 тысяч. Теперь его стоимость 1,2 млн евро. Но рекорд Соболя составляет 2,5 млн.

Другие украинцы в Бельгии остались со старыми ценами Евгений из "Андерлехта" (1,5 млн), Андрей Бацула из "Кортрейка" (600 тысяч) и Роман Безус из "Гента" (2 млн).

Яремчук переехал в чемпионат Бельгии в августе 2017 Его трансфер обошелся бельгийцам в районе 2 миллионов евро.

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