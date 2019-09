Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира Saudi Aramco загорелся в Саудовской Аравии. Власти страны сообщили, что это произошло из-за атаки дронов, передает со ссылкой на .

Saudi Aramco расположен на нефтяном месторождении Абкайк. Журналисты рассказывают, что в районе пожара было слышно звуки выстрелов, сообщает "ТСН" со ссылкой на локальный телеканал Al-Arabiya и американское информагентство .

По данным , появлению огня предшествовал взрыв. Можно было увидеть, как поднимается над горизонтом дым, пламя было заметно издалека.

В Министерстве внутренних дел Саудовской Аравии сообщили, что два объекта компании Saudi Aramco на больших месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись атаке с использованием дронов. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов возникли пожары. Сейчас пламя локализовано и взято под контроль.

Журналист из Йемена Ахмад Алгобари на своей странице в Twitter опубликовал видео, на которых слышны звуки взрыва и выстрелов.

You can hear gun fires on this video in #Buqyaq. #Saudi. pic.twitter.com/PZzW95Weyp

Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) 14 сентября 2019 г.

Saudi Aramco - государственная компания Саудовской Аравии, которая контролирует нефтяные мощности страны. В прошлом году эксперты международного рейтингового агентства Moody's Investors Service назвали ее самой прибыльной компанией в мире - чистая прибыль Saudi Aramco в 2018-м составила $111,1 млрд. Saudi Aramco называют свой нефтеперерабатывающий завод крупнейшим в мире. Может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.

