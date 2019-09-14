Российский онколог Олег Нефёдов рассказал, как можно диагностировать рак на самой ранней стадии. Доктор указал на то, что рак, поразивший шею или голову, всегда отличается довольно необычными симптомами, сообщает со ссылкой на .

По словам Нефёдова, человека должен насторожить самый обыкновенный насморк в том случае, если заложена только одна половина носа. Кроме того, доктор советует обратить внимание на небольшие ранки во рту и на повреждение родинок. Такие травмы нередко перерастают в злокачественную опухоль. Также стоит беспокоиться, если у вас не проходит боль в горле с одной стороны. При этом она может сопровождаться трудностями при глотании или ощущением наличия инородного тела в горле.

Онколог советует незамедлительно обратиться к специалисту, если у вас вдруг осип голос, появились болезненные ощущения в районе языка, а во рту образовались яркие красные или белые пятна. Нефёдов напомнил, что при диагностировании рака на ранней стадии заболевание можно вылечить в 90 процентах случаев.

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