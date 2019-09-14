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|Освобожденные из России моряки вернулись в Одессу
|14.09.2019 15:09
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Освобожденные из плена украинские моряки вернулись в Одессу.
Как отмечается, два самолета Ан-26 с военнослужащими ВМСУ и их родственниками сели на Школьном аэродроме Одессы, передает со ссылкой на .
С аэродрома пассажиры на автобусах отправились на военно-морскую базу "Юг", что в Практической гавани Одесского порта. Там состоится торжественное построение.
Украинские моряки пробыли в в российском плену около девяти месяцев. После освобождения все они собираются продолжить службу в национальном флоте.
7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди прочих, 24 украинских моряка, которых российские спецслужбы незаконно задержали в международных водах у Керченского пролива в ноябре 2018-го.