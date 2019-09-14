Вратарь Иван Куэльяр нуждается в помощи врачей.

"Леганес" потерял своего основного голкипера. Иван Куэльяр попал в больницу, передает со ссылкой на .

После госпитализации у 35-летнего испанца диагностировали абсцесс печени. Врачам удалось стабилизировать состояние игрока, сейчас он проходит курс лечения и чувствует себя удовлетворительно. О сроках восстановления Ивана - не сообщается.

В прошлом сезоне Куэльяр был основным конкурентом Андрея Лунина за место в основе Леганес. Украинец находился в команде на правах оренди.В текущем розыгрыше Ла Лиги Куэльяр успел провести 2 матча.

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