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|Испанского вратаря экстренно госпитализировали из-за проблем с печенью
|14.09.2019 15:28
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Вратарь Иван Куэльяр нуждается в помощи врачей.
"Леганес" потерял своего основного голкипера. Иван Куэльяр попал в больницу, передает со ссылкой на .
После госпитализации у 35-летнего испанца диагностировали абсцесс печени. Врачам удалось стабилизировать состояние игрока, сейчас он проходит курс лечения и чувствует себя удовлетворительно. О сроках восстановления Ивана - не сообщается.
В прошлом сезоне Куэльяр был основным конкурентом Андрея Лунина за место в основе Леганес. Украинец находился в команде на правах оренди.В текущем розыгрыше Ла Лиги Куэльяр успел провести 2 матча.