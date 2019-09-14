внес в Верховную раду текст предложений к новому Избирательному кодексу по открытым спискам, принятому Верховной радой 8 созыва. Об этом говорится на сайте парламента.

Так, на сайте указано, что "документ готовится к рассмотрению с вето президента", передает со ссылкой на .

"Кодексом декларируется модель избирательной системы, направленной на отмену мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной системы с открытыми региональными списками. Однако, анализ положений Кодекса, которыми определяется порядок применения избирательной квоты, распределения депутатских мандатов и определения избранных кандидатов в избирательном регионе и в общегосударственном избирательном округе, дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной системы с закрытыми списками", - говорится в тексте предложений.

Кроме того, в предложениях указано, что Избирательный кодекс, который поступил на подпись президенту, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, а также не учитывают последние изменения в избирательное законодательство.

"Не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательного процесса, создания условий для свободного волеизъявления граждан Украины на основе конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов, предотвращения любых злоупотреблений и манипуляций во время проведения выборов", - говорится в тексте предложений президента.

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