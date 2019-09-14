Все мы люди разные, но все же присутствуют у нас похожие черты характера, приоритеты и отношение к семье. Мы расскажем вам, какими являются мужья согласно знаку Зодиака, пишет со ссылкой на и .

Овен (21 марта — 20 апреля).

Муж-Овен авторитарен, любит покомандовать и считает, что все домочадцы обязаны перед ним отчитываться.

Но не ждите, что он в ответ будет давать отчет в своих делах и поступках. Но и жаловаться на него грех: из кожи вон вылезет, но обеспечит жену всем необходимым, да и о ее родственниках не забудет. Правда, ревнив, как стая тигров, но ведь можно просто не провоцировать.

Телец (21 апреля — 20 мая).

Муж-Телец надежен, на сторону если и поглядывает, то только с чисто эстетическим интересом.

Как правило, имеет тугую копеечку на все глобальные нужды семьи типа здоровья и учебы, обожает свой дом и постоянно что-то в нем совершенствует. Но прижимист, упрям, покупки одобряет исключительно полезные, да еще и зануда — может часами обсуждать режим экономии.

Близнецы (21 мая — 21 июня).

Сегодня он вроде как влюбленный супруг, а завтра уже «любит» на всех поверхностях кого-то другого, отдельно не скрываясь.

В быту он, непременно, прелестен, как украшение интерьера, но крайне бесполезный даже при условии, что руки растут оттуда, откуда надо. Хватается по настроению за все дела подряд, но ничего не доводит до логического завершения.

Рак (22 июня — 22 июля).

Трепетный, нежный, все тащит в дом, старается проводить с семьей все свободное время, с жены сдувает пылинки, до умопомрачения обожает детей, а с домашними делами часто справляется намного ловчее, чем его жена.

Правда, случаются у него приступы всепоглощающей лени, особенно если работа на износ. Вот тогда все дома ходят на цыпочках, дышат через раз и стараются не потревожить покой главы семейства.

Лев (23 июля — 22 августа).

Муж-Лев — создание замечательное, пока не трогаешь. Щедр, весел, умеет организовывать досуг, вкусно кормить (под настроение) и никогда не отказывается от секса.

На этом плюсы заканчиваются и начинаются минусы: пока заставишь мусор выбросить, состаришься, сам по магазинам ходит лишь тогда, когда в холодильнике ничего, кроме эха.

Дева (23 августа — 22 сентября).

Муж-Дева на ласку и подарки скуп, зато очень щедр на разного рода наставления и мастерски доводит до белого каления своей маниакальной страстью к чистоте и порядку.

Деньги у него, как правило, есть всегда, вот только жене они не очень-то достаются, зато если она зарабатывает много, он без зазрения совести садится ей на шею и при этом продолжает поучать, как вести дела.

Весы (23 сентября — 22 октября).

Муж-Весы очень хорош, если жена умеет грамотно организовывать его жизнь и дает четкие указания: что, куда, когда и как.

Он подстраивается под требования супруги, может быть и хозяйственным (под бдительным руководством), и сочувствующим, и романтичным. А вот инициативы от него ждать не нужно, он скорее по сомнениям и рефлексиям, чем по самостоятельным действиям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября).

Властны и бессовестно сексуальны. Всецело отдают себя любви. Известные собственники и ревнивцы. Однако, готовы пожертвовать собой ради жены и детей.

Никогда не знаешь, как он отреагирует на невинное замечание и куда смоется на неделю, чтобы выпустить наружу своих демонов, да и супругу он грызет иногда еще жестче, чем тех, кто на нее покусился.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря).

Муж-Стрелец во всем хорош: знает, как добыть денег на прокорм, щедр до неприличия, жену таскает на руках, а детей — в зубах, в постели устраивает сексуальные марафоны, да и в хозяйстве небесполезен.

Вот только сколько такая идиллия продлится, не в состоянии предсказать ни одна предсказательница. Стрелец на свете один такой, а женщин, жаждущих любви и тепла, масса.

Козерог (22 декабря — 19 января).

Эти мужчины надежны, и всегда стремятся к лидерству в паре. Свои чувства они выражают не словом, а делом.

Разделяют свое сердце между женой и детьми, всем достается поровну. Способны неплохо готовить, особенно если больше некому. Его консервативные заморочки отравляют существование и не дают наслаждаться жизнью.

Водолей (20 января — 18 февраля).

Муж-Водолей что-то вроде пледа на диване — иногда уютен, но в большинстве своем в быту бесполезен.

Часто оказываются идеалистами и однолюбами. Легко идут на компромисс. Особой ревностью не отличаются. Очень рады, когда жену интересует то же, что и их. Любовь для них - обычная составляющая жизни, к которой они относятся как к должному.

Рыбы (19 февраля — 20 марта).

Муж-Рыбы — ведомый бездельник. Его всегда все устраивает. Нет, конечно, он и ремонт сделает, и в магазин сходит, и ползарплаты на дар жене потратит, но исключительно после того, как ему прямым текстом будет заявлено, что без этого ну никак.

А если не пинать, то так и придется тащить весь быт на себе и цветочки себе покупать тоже самостоятельно.

Вы согласны с такими выводами астрологов?

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