Неполитические Сводки
- Британская полиция ищет золотой унитаз, который украли из дома Черчилля
- Глава ОБСЕ поддерживает план Штайнмайера
- "Во втором тайме вынесли "Спартак" вперед ногами" – 25 лет легендарной победе
- Анастасию Заворотнюк парализовало в клинике Москвы: врачи прекратили интенсивное лечение
- В России грузовик протаранил автобус, много погибших и пострадавших
|В России грузовик протаранил автобус, много погибших и пострадавших
|14.09.2019 16:42
|
В Ярославской области России произошло ужасное столкновение грузовика и автобуса. В результате аварии погибли семь человек, еще 20 пострадали.
Трагедия произошла на трассе "Ярославль-Иваново". Об этом сообщают российские СМИ, передает со ссылкой на .
Водитель фуры "МАН" вылетел на встречную полосу, где врезался в автобус "ПАЗ". Автомобили столкнулись лоб в лоб.
На место происшествия прибыли десять машин "скорой помощи", работает медицина катастроф. В то же время данные о погибших разнятся. Так есть информация, что в результате аварии погибли девять человек, а число потерпевших - до 21. Также известно, что между пострадавших есть один ребенок.
В возле станции метро Шулявская произошла смертельная авария. Маршрутка сбила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.