14 сентября 1994 в стартовом матче Лиги чемпионов киевляне принимали московский "Спартак". Москвичей считали тогда сильнейшей командой на постсоветском пространстве. Его цвета защищали украинцы - Онопко, Никифоров, Цымбаларь, Тернавский и голкипер Тяпушкин, передает со ссылкой на .

Россияне начали потрясающе. Уже на 12-й минуте Писарев после прострела с левого фланга головой отправил мяч в ворота киевлян - 0:1. Украинцы бросились в атаку. На 25-й минуте "" получило право на 11-метровый удар. К отметке на ватных ногах подошел нынешний тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко и ударил. Тяпушкин легко парировал.

А на 38-й минуте москвичам удалась показательная контратака. После прорыва Писарева мяч в пустые ворота забил Тихонов 0:2.

Но киевляне и не думали сдаваться. На ворота "Спартака" накатывала одна нападение за другой. Во втором тайме на 48-й минуте наконец "прорвало" форварда "" Виктора Леоненко. Он мощно пробил из-за пределов штрафной точно в угол ворот - 1:2.

Но киевляне и не думали сдаваться

"Спартак" огрызнулся контратакой. Илья Цымбаларь должен был ставить точку в матче, но блестяще сыграл 19-летний Шовковский.

На 76-й минуте россияне попытались выйти в очередную контратаку, но Мухамадиев завозился с мячом, его перехватил Косовский, дал на ход Леоненко, а Виктор элегантно перебросил Тяпушкин - 2:2.

После этого "Спартак" сник. Киевляне продолжали атаковать, за 4 минуты до конца игры прострел Ковальца замкнул Ребров - 3:2.

Это была единственная победа "" в прошлогоднем Лиге чемпионов

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