Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о поддержке так называемого "плана Штайнмайера". Об этом он сказал в ходе выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает со ссылкой на .

По словам главы , формула Штайнмайера является дорожной картой для реализации минских соглашений.

"У нас есть принцип, как читать Минск - это план Штайнмайера, и я считаю, что это хорошая почва (для выполнения минских договоренностей, - ред.)", - отметил он.

"Раньше мы видели, как стороны (Украина и ,- ред.) просто переводят стрелки друг на друга (в вопросе мирного урегулирования, -ред.), но сейчас ситуация поменялась. Раньше российская сторона говорила, что она хочет мира, но не имеет партнера в Украине. Теперь у них есть партнер, и мы увидели первые результаты: обмен пленными, прогресс вокруг моста в Станице Луганской и т. д.", - добавил Лайчак.

Кроме того, глава Словакии подчеркнул необходимость восстановления территориальной целостности Украины.

"Украина сейчас является жертвой агрессии - нужно вернуть мир и восстановить ее территориальную целостность", - отметил он.

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