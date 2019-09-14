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|"Это большая ошибка" - Кличко о досрочных выборах в Киеве
|14.09.2019 17:58
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Мэр считает, что досрочные выборы в столице это большая ошибка.
Об этом он сказал в разговоре с оппозиционным к нему депутатом Киевсовета Сергеем Гусовским в кулуарах форума YES, передает со ссылкой на .
"Это большая ошибка. Вы запускаете процессы, от которых будут страдать все в городе ", - заявил .
"У вас есть немного времени, не перейти границу", - добавил он.
Офис президента добивался увольнения Кличко с должности председателя Киевской городской госадминистрации с конца июля. Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. 4 сентября согласовал увольнение Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.