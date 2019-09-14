Неполитические Сводки
- Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс
- Зеленский встретился Милой Кунис и Эштоном Кутчером
- Ученые назвали продукты, которые скорее всего вызовут рак
- Волкер: РФ еще не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт на Донбассе
- Новое правительство Италии приняло на берег более 80 беженцев
|"Реал" едва удержал победу в матче с "Леванте"
|14.09.2019 18:17
|
Дубль в исполнении Карима Бензема и гол Каземиро обеспечили "сливочным" комфортный запас прочности к перерыву. Но во второй половине игры гости смогли два гола отыграть. 3:2 победил "", передает со ссылкой на .
В этом матче в составе "галактикос" дебютировал бельгийский полузащитник Эден Азар. Случилось это на 60-й минуте, когда он заменил Каземиро.
Победив, "" с 8-ю очками вышел на второе место в турнирной таблице.
Лидирует "", у которого три победы в трех матчах. "Леванте" на 5-й позиции с 6-ю пунктами.
Поделитесь статьей с друзьями