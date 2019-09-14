Дубль в исполнении Карима Бензема и гол Каземиро обеспечили "сливочным" комфортный запас прочности к перерыву. Но во второй половине игры гости смогли два гола отыграть. 3:2 победил "", передает со ссылкой на .

В этом матче в составе "галактикос" дебютировал бельгийский полузащитник Эден Азар. Случилось это на 60-й минуте, когда он заменил Каземиро.

Победив, "" с 8-ю очками вышел на второе место в турнирной таблице.

Лидирует "", у которого три победы в трех матчах. "Леванте" на 5-й позиции с 6-ю пунктами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира