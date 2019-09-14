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|"Пари продолжается" - Зеленский проверил мост в Днепре
|14.09.2019 19:32
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Президент во время поездки в проверил состояние только отремонтированного Центрального моста, передает со ссылкой на .
Президент на совместном брифинге с мэром Борисом Филатовым подтвердил, что мост сдан в эксплуатацию. В то же время Зеленский отметил, что ему еще надо проверить насколько правильными есть замечания отдельных специалистов по качеству проведенных работ и надежности конструкции. Соответствующее видео брифинга обнародовано на официальном Telegram-канале Офиса президента.
"Зеленский проинспектировал выполнение работ по реконструкции автодорожного моста №2 в городе ", - говорится в сообщении.
Журналисты спросили у президента, действует ли дальше паре, заключенное летом между ним и Филатовым по поводу данного моста.
"Я думаю так - то что я вижу, мост сделано в сроки, мы по нему ехали. Но качество моста мы не можем сейчас подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы. Я тогда обращусь к специальной комиссии. И пусть тогда комиссия приезжает и принимает ... Пари продолжается ", - сказал Зеленский.
Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским на своевременное завершение ремонта моста, соединяющего два берега города. Содержание сделки с Зеленским заключается в том, что в случае неготовности моста к эксплуатации 14 сентября этого года, мэр должен подать в отставку.
7 сентября Филатов официально доложил, что работы на объекте завершены.
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