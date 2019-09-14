Президент во время поездки в проверил состояние только отремонтированного Центрального моста, передает со ссылкой на .

Президент на совместном брифинге с мэром Борисом Филатовым подтвердил, что мост сдан в эксплуатацию. В то же время Зеленский отметил, что ему еще надо проверить насколько правильными есть замечания отдельных специалистов по качеству проведенных работ и надежности конструкции. Соответствующее видео брифинга обнародовано на официальном Telegram-канале Офиса президента.

"Зеленский проинспектировал выполнение работ по реконструкции автодорожного моста №2 в городе ", - говорится в сообщении.

Журналисты спросили у президента, действует ли дальше паре, заключенное летом между ним и Филатовым по поводу данного моста.

"Я думаю так - то что я вижу, мост сделано в сроки, мы по нему ехали. Но качество моста мы не можем сейчас подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы. Я тогда обращусь к специальной комиссии. И пусть тогда комиссия приезжает и принимает ... Пари продолжается ", - сказал Зеленский.

Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским на своевременное завершение ремонта моста, соединяющего два берега города. Содержание сделки с Зеленским заключается в том, что в случае неготовности моста к эксплуатации 14 сентября этого года, мэр должен подать в отставку.

7 сентября Филатов официально доложил, что работы на объекте завершены.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира