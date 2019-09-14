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|Премьер Гончарук призвал арабских шейхов покупать украинские клубы
|14.09.2019 19:50
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Украины Алексей Гончарук на форуме YES 2019 призвал инвесторов из Катара покупать украинские футбольные клубы, передает со ссылкой на .
"Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить", цитирует Гончарука Sportarena.
Алексей Гончарук избран Премьер-министром Украины 29 августа.
В данный момент в УПЛ выступает 12 клубов, но со следующего сезона их станет 14, а затем 16.
Лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги удерживает "", за ним идут "Десна" и "Заря".
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