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|Волкер: РФ еще не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт на Донбассе
|14.09.2019 20:27
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Специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт на Донбассе.
Об этом он сказал в ходе своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает со ссылкой на .
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