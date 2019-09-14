Специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт на Донбассе.

Об этом он сказал в ходе своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает со ссылкой на .

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