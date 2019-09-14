Погода, Новости, загрузка...
Волкер: РФ еще не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт на Донбассе
14.09.2019 20:27
Волкер: РФ еще не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт на Донбассе По теме:

Специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт на Донбассе.

Об этом он сказал в ходе своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает со ссылкой на .

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий