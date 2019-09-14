Неполитические Сводки
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|Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс
|14.09.2019 21:04
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ветировал новый Избирательный кодекс. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента, передает со ссылкой на .
Напомним, спикер Верховной рады 8 созыва в конце августа подписал законопроект о новом избирательном кодексе. "Глава профильного комитета Верховной рады сегодня подписал избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я немедленно подписал избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за избирательный кодекс!" - написал глава 8 созыва.
Как писало ранее, 12 июля Верховная рада Украины провалила постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса. Проект поддержали лишь 2 нардепа при 226 минимально необходимых. Таким образом, Рада разблокировала подписание документа для спикера парламента 8 созыва Парубия и президента Украины Зеленского.
Подчеркнем, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук отмечал, что новый избирательный кодекс Украины был принят с нарушением регламента ВР.
Так, 11 июля нардепы во втором чтении накануне внеочередных парламентских выборов после ряда провальных голосований приняли новый избирательный кодекс с открытыми списками. В новом избирательном кодексе проходной барьер составит 5%. В документе также предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах в Верховную раду и президента.