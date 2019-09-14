Министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) продолжает выступать против ползучей российской милитаризации Крыма. Об этом он заявил во время выступления на Ялтинской европейской стратегии в , передает со ссылкой на .

По его словам, страны-члены продолжают выступать против российской аннексии полуострова.

"Соединенное Королевство с нашими друзьями и союзниками в , вашими друзьями и союзниками, продолжат выступать против аннексии Крыма. Мы продолжаем выступать против ползучей милитаризации Крымского полуострова. Мы продолжим выступать против поддержки Россией вооруженных сепаратистских групп на Донбассе", - заявил министр.

Напомним, ранее представители Украины и обсудили дальнейшие пути сотрудничества, в частности, договорились о совместном реформировании украинской армии. Так, в ходе встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с представителями в Брюсселе стороны договорились активизировать деятельность Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы, а также обменялись мнениями о возможных совместных действий, направленных на усиление безопасности в регионе Черного моря.

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