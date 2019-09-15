За поддержку решения об увольнении "Слуга народа" может увеличить размер квоты в комиссии для партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ".

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал председатель ОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель, передает со ссылкой на .

"По имеющейся у меня информации, мы получили банальные, грязные политические торги. Сейчас рассматривают сценарий, когда "Слуга народа" рассчитается за голосование увеличенными квотами для партий " и "За жизнь". То есть, в то время, как ЕС и "Голос" получат по одному представителю, те две партии могут получить по 2 в . Думаю, что в ближайшие дни мы увидим подтверждение моим словам ", - сказал он.

Объективных причин для увольнения не было, говорит глава КИУ.

"Большинство проблем на выборах, в том числе количество судебных решений, которыми отменены постановления , не являются проблемами в работе . Дело в несовершенном избирательном законодательстве и довольно коррумпированной судебной системе. Еще накануне президентских и парламентских выборов эксперты и общественные организации заявляли, что на повестке дня будут вот такие проблемы - меняем избирательное законодательство. Однако когда Зеленский предложил изменить избирательное законодательство, касались исключительно вопросов избирательной системы. Никаких шагов для регуляции политической рекламы, прозрачности избирательных средств, регистрации - не было ".

Позитивом в работе на парламентских выборах Кошель называет упрощение изменения места голосования и координацию работы с НАЗК. Вместе они проверяли финансовые отчеты партий и кандидатов.

"Можно вспомнить отчеты , ЭНЕМО, NDI, Всемирного конгресса украинцев - у них была преимущественно одобрительная работа . Я оцениваю работу на хороших 8 из 10. Сейчас наоборот нужно делать работу над ошибками - собирать рабочую группу и работать над усовершенствованием избирательного законодательства ".

"В было понимание, что надо менять закон о , нужно реформировать саму комиссию, участвовать в разработке избирательного законодательства. Но в условиях выборов и короткого срока работы ни один состав с таким бы не справился. У них банально не хватало времени".

Украины распустила весь состав Центральной избирательной комиссии - 17 человек. Они проработали менее года с 7, предусмотренных полномочиями.

Решение поддержал 341 депутат, 41 проголосовали против, еще 2 - воздержались.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира