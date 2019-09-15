Неполитические Сводки
- "Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
- Почти все освобожденные моряки вернутся в Одессу, - омбудсмен
- Гончарук рассказал, когда Кабмин представит свою программу действий в ВР
- Рассказали, как "Слуга народа" рассчитается за увольнение ЦИК
- Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
|Гончарук рассказал, когда Кабмин представит свою программу действий в ВР
|15.09.2019 01:26
|
Правительство через пару недель в Верховной раде представит свою программу действий. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает со ссылкой на .
должна одобрить данную программу.
"За пару недель мы, новое правительство, представим нашу программу в парламенте для того, чтобы они ее поддержали. По ней будем работать, там будут цифры, планы, будут детали", - сказал премьер.
По его словам, перед его Камином стоит задача добиться экономического роста в 40% за ближайшие пять лет, что будет достигаться через открытие рынка земли, наведение порядка с монополиями, реформу трудовых отношений и т.д.
Напомним, представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук анонсировала, что программа деятельности Кабинета министров Украины будет разработана и представлена до 29 сентября.
Как писало ранее, 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук назвал сроки окончания программы деятельности правительства. Он подчеркивал, что до конца месяца программа будет готова.
Так, 29 августа Верховная рада 9 созыва назначила весь состав Кабинета министров.