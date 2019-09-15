|Русин может перейти в "Гамбург"
|15.09.2019 03:01
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Украинский нападающий Назарий Русин заинтересовал немецкий "Гамбург", передает со ссылкой на .
По данным прессы, "динозавры", которые сейчас выступают во второй Бундеслиге уже ищут усиления на следующий сезон, рассчитывая вернуться в элиту.
Немецкий клуб может выложить за форварда 3 миллиона евро.
Права на Русина принадлежат киевскому "", а в текущем сезоне выступает на правах аренды за луганскую "Зарю".
В этом сезоне Назарий выходил на поле в семи матчах и забил четыре мяча.
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