Украинский нападающий Назарий Русин заинтересовал немецкий "Гамбург", передает со ссылкой на .

По данным прессы, "динозавры", которые сейчас выступают во второй Бундеслиге уже ищут усиления на следующий сезон, рассчитывая вернуться в элиту.

Немецкий клуб может выложить за форварда 3 миллиона евро.

Права на Русина принадлежат киевскому "", а в текущем сезоне выступает на правах аренды за луганскую "Зарю".

В этом сезоне Назарий выходил на поле в семи матчах и забил четыре мяча.

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