|Зеленский выступил с "95 кварталом" на закрытой вечеринке
|15.09.2019 03:58
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сыграл самого себя на выступлении "Квартал 95", которое прошло в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES) и было закрыто для прессы, передает со ссылкой на .
Перед руководством страны и высокими гостями выступили , Елена Кравец в образе Юлии , Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который пародировал Зеленского. При этом, Юрий Великий, который заменил Зеленского в "Квартале", пригласил гаранта на сцену якобы в роли переводчика. В результате Зеленский сыграл самого себя.
Помимо этого, в рамках мероприятия выступили два специальных гостя - Робин Райт, исполнительница роли Клэр Андервуд в сериале "Карточный домик" и комедийный актер, прежний мэр Рейкьявика (Исландия) Йон Гнарр.
Ялтинская европейская стратегия (YES) - ведущий форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. Была основана в 2004 году, когда пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения будущего Украины и ЕС.