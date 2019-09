Зеленский выступил с "95 кварталом" на закрытой вечеринке По теме: сыграл самого себя на выступлении "Квартал 95", которое прошло в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES) и было закрыто для прессы, передает со ссылкой на . Перед руководством страны и высокими гостями выступили , Елена Кравец в образе Юлии , Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который пародировал Зеленского. При этом, Юрий Великий, который заменил Зеленского в "Квартале", пригласил гаранта на сцену якобы в роли переводчика. В результате Зеленский сыграл самого себя. Помимо этого, в рамках мероприятия выступили два специальных гостя - Робин Райт, исполнительница роли Клэр Андервуд в сериале "Карточный домик" и комедийный актер, прежний мэр Рейкьявика (Исландия) Йон Гнарр. Ялтинская европейская стратегия (YES) - ведущий форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. Была основана в 2004 году, когда пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения будущего Украины и ЕС.

С 2004 по 2013 годы Ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте. Вследствие аннексии Крыма Российской Федерацией Ежегодные встречи было перенесено в столицу Украины города .











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура украины зеленский когда рамках было Теги: политика