планируют увеличить военную помощь Украине в следующем году. Об этом сообщается в заявлении Министра обороны Андрея Загороднюка, передает со ссылкой на .

По словам Загороднюка, подтвердили готовность поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере и сфере безопасности.

"В течение двух последних недель провели с нашими стратегическими партнерами ряд сверхважных встреч, чтобы ответить на все вопросы и подтвердить приверженность реформам. К концу года объем помощи от будет оставаться высоким, а в следующем году планируется ее рост", - сообщил Загороднюк.

Напомним, 12 сентября подтвердило, что продолжит выделение военной помощи Украине. В частности, Вашингтон выделит Украине 391,5 млн долларов помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа. Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, а также оказания услуг, способствующих улучшению возможностей украинского войска.

Также сообщалось, что президент Украины может встретиться с президентом Дональдом Трампом 23-26 сентября. Встреча может состояться в Нью-Йорке.

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