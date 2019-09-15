В 2020 году планируется сокращение штата на около тысячу человек.

Ою этом председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сказал в комментарии УНИАН, передает со ссылкой на .

9 сентября начали функциональное обследование эффективности работы различных подразделений . Эта работа будет продолжаться в течение одного месяца.

"Мы запустили функциональное обследование, конечно, в структуре есть подразделения, которые дублируют функционал друг друга. Конечно, в этих вопросах можно сократиться. Например, на следующий год сокращение будет не менее тысячи человек. Это будет совсем скоро", - заявил Баканов.

Временный и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заработал в июне 54 тыс. 564,72 грн. В то же время председатель Василий Грицак заработал в прошлом месяце 72 тыс. 338,40 грн, говорится в ответе ведомства.

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