26 украинцев задержали в Лодзинском воеводстве Польши.

Они работали в подпольном цехе по упаковке сигарет, передает со ссылкой на .

Подпольное производство обнаружили в домовладении, которое снимал украинец. Задержанные проживали на территории домовладения. Они паковали готовые партии сигарет. Все координировал 32-летний мужчина.

Правоохранители изъяли профессиональные машины для упаковки сигарет, коробки, фольгу, устройства для подавления мобильных телефонов и более 640 тыс. готовых сигарет и 24 кг табака. Изъятые сигареты стоили около 104 тыс. евро. За несколько месяцев в цехе могли изготовить сигарет на сумму около 1,8 млн евро.

Задержанных обвиняют в участии в организованной преступной группе, незаконном изготовлении табачных изделий на большую сумму, а также в уклонении от уплаты сборов.

32-летнего гражданина Украины обвинили в управлении преступной группой. Подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет. Предводителю группы грозит до 10 лет заключения.

26-летний поляк, который застрелил украинку в городе Ґожув-Великопольский, был осужден за ее преследования. За 10 дней до убийства он уплатил штраф, который ему назначил суд, сообщил пресс-секретарь Любуской полиции Марцин Малюда.

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