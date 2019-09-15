Встреча лидеров стран в нормандском формате должна была состояться 16 сентября, но российская сторона не смогла приехать в этот день. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на телеканале , передает со ссылкой на .

По словам Пристайко, встреча "нормандской четверки" состоится в Париже, при этом на данный момент решается вопрос с датой.

"Такая встреча планировалась в ближайшее время. Три стороны в принципе были готовы к этой встрече. Та информация, которая была в СМИ - она ​​действительно подтверждается. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы планировали сделать это совсем быстро, хотели собраться и были готовы - 16-го числа. К нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место оставим то же - в Париже, но ищем новое время", - заявил Пристайко.

По его словам, президент Украины будет поднимать в первую очередь вопрос безопасности на востоке Украины.

"Какие вопросы будут обсуждены - в первую очередь, связанные с безопасностью: как завершить обстрелы, как развести войска, как создать условия для последующего мира. Как потом после этих трех участков - деревня Луганская, Золотое и Петровское, как пройти по всем 400 километрах, отвести войска и попытаться создать условия для дальнейшей успешной работы. Это, вероятно, мы будем открывать новые пункты пересечения ", - добавил он.

Напомним, ранее сообщало, что в Кремле заявили о возможности провести встречу в нормандском формате в октябре. При этом настаивает на проведении встречи в сентябре.

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