Украинский олигарх собирается стать генпродюсером канала 1+1.

Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил об этом в Telegram, передает со ссылкой на .

"Это не шутка - объявил об этом во время нашего обмена репликами в кулуарах конференции YES", - отметил он.

Лещенко сказал, что любая другая кандидатура на пост генпродюсера будет вызывать ревность у предыдущего руководителя 1+1 Александра Ткаченко.

"По отношению к Коломойскому у Ткаченко таких эмоций, по его мнению, быть не должно", - написал он.

дал эксклюзивный комментарий по поводу своей беседы с бизнесменом Игорем Коломойским журналистке интернет-издание "Новое Время" Кристине Бердинских после завершения форума YES.

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