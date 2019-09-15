|Коломойский может возглавить канал 1+1
|15.09.2019 07:26
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Украинский олигарх собирается стать генпродюсером канала 1+1.
Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил об этом в Telegram, передает со ссылкой на .
"Это не шутка - объявил об этом во время нашего обмена репликами в кулуарах конференции YES", - отметил он.
Лещенко сказал, что любая другая кандидатура на пост генпродюсера будет вызывать ревность у предыдущего руководителя 1+1 Александра Ткаченко.
"По отношению к Коломойскому у Ткаченко таких эмоций, по его мнению, быть не должно", - написал он.
дал эксклюзивный комментарий по поводу своей беседы с бизнесменом Игорем Коломойским журналистке интернет-издание "Новое Время" Кристине Бердинских после завершения форума YES.