В Верховную раду Украины внесли законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое ". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает со ссылкой на .

Так, законопроект был внесен 13 сентября под номером 2143. На данный момент текст проекта отсутствует на сайте . Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководства.

Напомним, источник во фракции "Слуга народа" сообщал , что голосование за законопроект "О столице" может состояться в Верховной раде до 8 декабря.

По его словам, за подготовку документа отвечают народные депутаты от "Слуги народа" Дмитрий Гурин и Виталий Безгин, которые входят в профильный комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Как писало ранее, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о планах обновить закон "О столице". По его словам, ведется работа над тем, чтобы было возвращено самоуправление. Нардеп также пообещал, что к обсуждению нового законопроекта будет активно привлекаться общественность.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира