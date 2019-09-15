В Атлантике сформировался тропический шторм "Умберто", передает со ссылкой на .

В субботу, 14 сентября, он проходил на северо-запад от островов Багамского архипелага, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами и Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Багамских островов.

Сейчас в зоне действия "Умберто" скорость ветра достигает 64 км/ч. Ожидается его усиление до 100 км/ч. Не исключено, что этот тропический шторм на пути к американскому штату Флорида через два-три дня усилится до урагана.

"Умберто" может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, которые серьезно пострадали от удара недавнего урагана "Дориан".

После мощного урагана "Дориан" пропавших без вести более 2,5 тысячи человек. По последним данным, он унес 50 жизней и оставил без крова более 70 000 пострадавших. Цифры не окончательные, ведь перечень людей во временных убежищах продолжается.

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