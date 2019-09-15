Корень имбиря обладает мощными лечебными свойствами, напоминает со ссылкой на и

Свежий корень имбиря, сушеный имбирь и молотый порошок имбиря имеют противовоспалительное, антимикробное и спазмолитическое применение в натуральной медицине.

Вы можете есть влажный имбирь или пить имбирный чай, чтобы помочь предотвратить и облегчить тошноту, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и улучшить работу мозга.

Свежий или молотый имбирь?

Чтобы извлечь выгоду из лекарственной ценности имбиря (ботаническое название Zingiber officinale), важно знать, какой имбирь лучше только использовать. Хорошей новостью является то, что как свежий имбирь, так и молотый имбирный порошок имеют много преимуществ для здоровья.

Исследования показали, что свежий имбирь содержит много противовоспалительных свойств и антиоксидантов, называемых гингеролами и шогаолами. Соединения гингерола более распространены в свежем имбире. Гингеролы связаны с уменьшением ожирения, лечением диабета, а также обладают противораковыми свойствами.

Сушка имбиря и приготовление имбирного порошка изменяет химический состав имбиря. Обезвоживание имбиря вызывает увеличение количества шогаолов в порошке имбиря. Исследования показывают, что шогаолы более эффективны, чем гингеролы, при лечении и профилактике многих заболеваний.

Интересно, что Журнал Хроматографии В сообщил, что антиоксидантная активность молотого имбиря более чем в 5 раз выше, чем свежего имбиря. Исследования также показали, что кипячение или обжаривание имбиря в течение от 2 до 6 минут действительно увеличивает антиоксидантный потенциал имбиря.

И свежий корень имбиря, и порошок имбиря имеют мощные лекарственные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Некоторые исследователи говорят, что высушенный порошок имбиря может быть более рентабельным способом получения лечебного эффекта от имбиря с тем преимуществом. Таким образом, вы не должны беспокоиться о разнице между использованием свежего или молотого имбиря для его пользы для здоровья.

Пищевая ценность имбиря.

Корень имбиря полезен для вас, потому что он содержит витамины и минералы, а также антиоксиданты.

Пищевая ценность 100 г свежего сырого корня имбиря такова:

80 калорий;

17,7 г углеводов;

1,82 г белка;

2 г клетчатки;

1,7 г сахара;

16 мг кальция;

43 мг магния;

415 мг калия;

13 мг цинка;

5 мг витамина С.

В книге «Фитотерапия» говорится, что имбирь содержит более 115 лечебных составов. Джингеролы и шогаолы в имбире обладают антиоксидантными, противовоспалительными, тошнотворными и противораковыми свойствами. Корень имбиря и молотый имбирь также могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Преимущества имбиря и имбирного чая.

Имбирь может помочь при симптомах артрита. 6-гингерол является одним из основных противовоспалительных компонентов в имбире. Исследования показали, что гингерол помогает ингибировать вещества и ферменты, которые вызывают воспаление.

Экстракты имбиря могут быть полезны для уменьшения воспалительной боли, вызванной остеоартритом. Одно исследование показало, что у людей с остеоартрозом, которые принимали экстракт имбиря, наблюдалось уменьшение воспалительной боли. По сравнению с противовоспалительным препаратом диклофенак, ученые отметили, что имбирь столь же эффективен, но имеет меньше желудочно-кишечных побочных эффектов, таких как изжога.

Исследования влияния соединений гингерола и шогаола на имбирь показали, что употребление имбиря может помочь уменьшить воспаление суставов при ревматоидном артрите. Ученые обнаружили, что имбирь, принимаемый перорально, оказывает сходное действие с НПВП (нестероидными противовоспалительными препаратами), такими как ибупрофен, в уменьшении боли и воспаления.

Если вы страдаете от форм артрита, капсулы корня имбиря могут помочь уменьшить ваши симптомы. Вы также можете добавить тертый имбирь в свой рацион, добавляя его в салаты, используя жаркое или добавляя в горячую воду, чтобы приготовить противовоспалительный имбирный чай.

Имбирь может помочь уменьшить боль.

Обезболивающие свойства имбирного чая также могут помочь уменьшить боль, особенно мышечную боль после тренировки.

Систематический обзор 7 исследований анальгетического эффекта имбиря показал, что он может помочь облегчить болезненность мышц после тренировки с отягощением. Исследователи обнаружили, что добавление в рацион 2 г имбиря (1 чайная ложка) в день может помочь уменьшить мышечную боль при приеме в течение не менее 5 дней.

Обзор медицинских исследований за 10-летний период показал, что имбирь помогает уменьшить прогрессирование мышечной боли в течение определенного периода времени. Некоторые исследователи обнаружили, что прием имбиря перед кардиотренировками может уменьшить мышечную боль. Порошок имбиря также полезен как противовоспалительное, обезболивающее средство, столь же эффективное, как ибупрофен.

Вы также можете узнать, как сделать свою собственную мазь для облегчения боли, используя эфирное масло, чтобы помочь уменьшить мышечную боль.

Имбирь может уменьшить менструальные боли и спазмы.

Одно рандомизированное контролируемое исследование на 120 женщинах показало, что порошок корня имбиря уменьшает менструальную боль. Женщины в испытании страдали от судорог средней или тяжелой степени. Прием капсул по 500 мг порошка корня имбиря три раза в день помог уменьшить боль и боли в животе в первые дни их менструального периода.

Систематический обзор 7 исследований также показал, что порошок имбиря может помочь облегчить менструальные спазмы в первые 3 или 4 дня менструации. Эти исследования показали, что прием порошка имбиря от 750 до 2000 мг может помочь уменьшить дисменорею.

Имбирь способствует здоровому пищеварению и может предотвратить изжогу.

Употребление большего количества свежего имбиря или чая из имбиря может помочь улучшить ваше пищеварение. Расстройство желудка часто сопровождается изжогой (кислотный рефлюкс) и избытком газа.

Один из способов, которым имбирь приносит пользу желудочно-кишечной системе, заключается в том, что он помогает пище легче проходить через пищеварительную систему. Исследование показало, что прием имбирных капсул может помочь пище быстрее пройти через пищеварительную систему. Исследователи пришли к выводу, что «имбирь ускоряет опорожнение желудка и стимулирует антральные сокращения у здоровых добровольцев».

Исследования показали, что соединения в имбире оказывают благотворное влияние на желудочный тракт и помогают уменьшить судороги. Было высказано предположение, что жевание имбиря, употребление имбирных конфет, употребление имбирного чая или прием капсул с имбирным корнем может оказать терапевтическое воздействие на желудочно-кишечные расстройства.

Имбирь помогает предотвратить тошноту и рвоту.

Основные лекарственные соединения в имбире, шогаолах и гингеролах помогают успокоить желудочно-кишечный тракт и помогают уменьшить симптомы тошноты и рвоты. Исследователи описывают имбирь как обладающий противорвотными свойствами и помогающий облегчить расстройство желудка, такое как спазмы в животе, тошнота и изжога.

В одном исследовании беременные женщины получали 1000 мг имбирных капсул в день или таблетку плацебо. Женщины, принимающие таблетки корня имбиря, сообщили о снижении ощущения тошноты и рвоты. Исследование пришло к выводу, что имбирь хорош для снятия тошноты и недомоганий во время беременности.

Имбирь обладает противорвотными свойствами, которые также помогают при тошноте, связанной с химиотерапией. В одном исследовании участвовало 576 пациентов. Те, кто принимал 500 мг или 1000 мг имбирных капсул в день, сообщали об уменьшении симптомов тошноты.

Имбирь может помочь в борьбе с инфекциями.

Исследования показали, что гингеролы и ферменты в корне и порошке имбиря могут уменьшить воспаление, вызванное вирусными инфекциями. Также было установлено, что имбирь обладает противовирусными свойствами.

Другое исследование показало, что свежий имбирь превосходит молотый корень имбиря, помогая уменьшить влияние респираторных вирусных инфекций. Ученые обнаружили, что горячий имбирный чай из свежего имбиря обладает противовирусными свойствами.

Одно исследование показало, что гингеролы в экстрактах имбиря обладают антибактериальным потенциалом против различных штаммов бактерий.

Имбирь может помочь сохранить ваше сердце здоровым и снизить кровяное давление.

Исследователи обнаружили, что экстракты имбиря могут помочь снизить кровяное давление. Они обнаружили, что соединения в имбире, такие как 6-шогаол и фенольные компоненты, помогают снизить кровяное давление и регулировать сердцебиение.

Другие исследования указывают на тот факт, что имбирь помогает предотвратить многие сердечно-сосудистые заболевания. Имбирь обладает антигипертензивным эффектом и уменьшает воспаление, которое оказывает общее благотворное влияние на сердце.

Имбирь может снизить уровень холестерина естественным путем и предотвратить закупорку артерий.

Еще одно преимущество потребления большего количества имбирного чая в вашем рационе заключается в том, что он может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП. Жевательный корень имбиря также может помочь предотвратить образование зубного налета в артериях.

Журнал питания сообщили , что употребление имбиря экстракт может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП - тип «плохого» холестерина , который связан с ишемической болезнью сердца. Фенольные соединения в имбире, такие как зингерон, шогаол и гингерол, помогли снизить уровень холестерина ЛПНП.

Вышеупомянутое исследование также показало, что имбирь полезен для здоровья сосудов, потому что он может предотвратить накопление зубного налета (атеросклероз).

Атеросклероз - это заболевание, при котором налет в ваших артериях накапливается. Это может привести к сужению артерий, стенокардии, одышке, инсульту и даже сердечному приступу.

Имбирь может улучшить уровень глюкозы в крови и помочь справиться с симптомами диабета.

Антидиабетические свойства имбиря были показаны в исследовании, опубликованном в 2017 году. Одно двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование показало, что добавки имбиря значительно снижают уровень глюкозы в крови натощак. Дополнение диеты 2000 мг порошка корня имбиря также снижает маркеры HbA1C - так врачи следят за долгосрочным уровнем глюкозы в крови.

Другие исследования пришли к выводу, что прием 2000 мг порошка имбиря может предотвратить риск хронических осложнений диабета.

Имбирь способствует здоровой работе мозга.

Эффекты окислительного стресса могут негативно повлиять на функцию мозга. Исследования воздействия экстракта имбиря 6-шогаол показали, что его противовоспалительный потенциал может помочь предотвратить потерю памяти у пациентов с деменцией.

Другие исследования показали, что антиоксиданты в имбире могут помочь повысить когнитивные функции у людей. В одном исследовании участвовали женщины среднего возраста, которые принимали добавки с экстрактом имбиря в течение 2 месяцев. Исследователи обнаружили, что имбирь положительно влияет на память и повышает рабочую память.

Имбирь полезен для здоровья печени.

Антиоксидантные свойства имбиря означают, что употребление имбирного чая оказывает положительное влияние на вашу печень. Например, гингерол помогает выводить токсины из печени и снижает негативное влияние свободных радикалов на здоровье печени.

Одно исследование с участием 50 человек с неалкогольной жировой болезнью печени показало, что прием 2000 мг имбирных добавок в день помогает свести на нет некоторые последствия повреждения печени. 23 из участников исследования принимали имбирные добавки, и в конце 12 недель было обнаружено, что некоторые из их симптомов неалкогольной жировой болезни печени улучшились.

Имбирь может помочь вам похудеть.

Систематический обзор влияния имбиря на потерю веса показал многообещающие результаты. Исследования показали, что имбирь может помочь подавить всасывание жира в кишечнике, контролировать аппетит и увеличить расщепление жиров во время пищеварения.

Другой систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований показал, что увеличение потребления имбиря в рационе может помочь снизить массу тела, повысить уровень глюкозы в крови натощак и снизить соотношение талии и бедер.

Имбирь помогает успокоить дыхательные пути и облегчить некоторые симптомы астмы.

Одно из применений корня имбиря или чая имбиря - помочь уменьшить воспаление и спазмы в дыхательных путях. Вы можете использовать свежий и сушеный имбирь, чтобы помочь улучшить симптомы бронхиальной астмы и респираторных инфекций.

Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что имбирь обладает спазмолитическим действием и может помочь подавить воспаление дыхательных путей. Исследователи предположили, что имбирь может помочь уменьшить симптомы респираторных аллергических реакций.

Другое исследование показало, что экстракты имбиря могут помочь людям, страдающим астмой. Соединения имбиря, такие как гингерол и шогаол, помогают расслабить мышцы дыхательных путей. Это может обеспечить терапевтическое облегчение при некоторых симптомах астмы.

Имбирь и экстракт имбиря обладают противораковыми свойствами.

Корень имбиря и имбирный чай обладают противораковыми свойствами благодаря своим мощным антиоксидантным соединениям и противовоспалительным свойствам.

Обширный обзор экстракта имбиря 6-гингерол в 2018 году показал, что он обладает противораковыми свойствами. Многие исследования указывают на экспериментальные и клинические исследования, которые обнаружили, что имбирь обладает потенциалом для лечения опухолей и предотвращения распространения злокачественных раковых клеток.

Исследование, опубликованное в журнале Food and Chemical Toxicology, показывает, что содержащиеся в имбире гингеролы, парадолы и шагаолы являются противораковыми соединениями, которые могут помочь предотвратить рак.

Экстракт имбиря может предотвратить или лечить рак простаты.

Британский журнал Nutrition опубликовал результаты американского исследования, в котором экстракт имбиря ингибирует рост клеток рака простаты человека. Другие исследования показали, что 6-шогаол из высушенного имбиря может помочь в лечении рака предстательной железы.

В лабораторном исследовании ученые доказали, что активные ингредиенты в корне имбиря обладают антиангиогенными свойствами и могут препятствовать росту раковых клеток. Исследование пришло к выводу, что «использование диетических средств, таких как имбирь, может иметь потенциал для лечения и профилактики рака яичников».

Имбирь при раке печени и толстой кишки.

В 2015 году ученые представили доказательства того, что имбирь может предотвратить рак толстой кишки и печени. Но они также добавили, что необходимы дополнительные исследования.

Рецепт имбирного чая.

Вы можете приготовить имбирный чай, используя свежий имбирь или имбирный порошок.

Как приготовить имбирный чай из свежего корня имбиря.

Нарежьте или измельчите 2,5-сантиметровый кусок корня имбиря (если вы оставляете кожу, тщательно промойте корень имбиря). Положите в чашку и залейте кипятком. Накройте чашку блюдцем. Оставьте настаиваться на 5 минут. Процедите в другую чашку. Вы можете по желанию добавить чайную ложку сырого меда по вкусу. Пейте имбирный чай 2 или 3 раза в день.

И не выбрасывайте кусочки имбиря. Вы можете жевать их, чтобы улучшить свое пищеварение и получить еще больше пользы от имбиря.

Как сделать имбирный чай из имбирного порошка.

Положите в чашку от 1/2 до 1 чайной ложки молотого имбиря. Залейте кипятком и хорошо перемешайте. Добавьте чайную ложку сырого меда по вкусу. Пейте 2-3 раза в день.

Сколько имбиря вы должны употреблять?

Имбирь настолько концентрирован, что означает, что его не нужно много. Что касается тошноты, например, имбирный чай с 1-2 кусочками свежего имбиря в горячей воде - все, что вам нужно, чтобы успокоить желудок.

Для боли при ревматическом артрите вам нужно еще меньше имбиря в еде или в чае, но каждый день. Люди, которые потребляли большое количество имбиря, сообщали о более быстром облегчении.

Как приготовить очищающий имбирно-лимонный чай.

Объединение полезных свойств имбиря и лимона - это не только вкус, но и выигрышная соединение для отличного здоровья.

Детокс имбирный лимонный чай (1 л):

5 см корня имбиря;

1 л фильтрованной воды;

2 столовые ложки лимонного сока;

1-2 чайные ложки (5 мл) цельного листа стевии или меда.

Мелко нарезать корень имбиря и настаивать в кипяченой воде в течение 5 минут. Добавьте лимонный сок, стевию или мед и перемешайте. Подавайте горячим или холодным для освежающего удовольствия.

Есть определенные группы людей, которые должны избегать употребления имбиря, так как он может взаимодействовать с другими лекарствами и может испортить состояние здоровья.

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