Премьер министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство рассматривает возможность построения водного пути между Черным и Балтийским морями, передает со ссылкой на .

Он подчеркнул, что в правительстве сейчас есть несколько "амбициозных инфраструктурных проектов" относительно которых начинается коммуникация.

"Нам необходимо попробовать соединить водным путем Балтийское и Черное море, - это абсолютно реально, это проект Е-40 водных путей, о котором необходимо договориться с Польшей и Беларусью", - сказал глава правительства.

Он отметил, что для достижения таких договоренностей необходимо выстраивать конструктивные отношения.

"Мы уже начали это делать", - добавил Гончарук.

Проект Е-40 предусматривает создание речного пути от Балтийского к Черному морю через реки Висла, Западный Буг, Припять и . Его длина составит более двух тысяч километров. В реализации проекта, как предполагается, могут принять участие Польша, Беларусь и Украина.

писало, что Гончарук заверил, что правительство понимает все угрозы для Украины, связанные со строительством российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что программа деятельности нового Кабинета министров Украины будет разработана и презентована до 29 сентября.

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