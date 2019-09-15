С 1945 года наша планета начала «пропитываться» пластмассовыми элементами, количество которых в последнее время возрастает в разы. По словам некоторых ученых, сегодня можно уже говорить, что начался век пластмассы, сообщает со ссылкой на .

К таким выводам эксперты пришли после того, как начали обнаруживать пластмассу на значительной глубине. Анализ был проведен специалистами из Института океанографии им. Скриппса в Калифорнийском университете Сан-Диего. Ученые нашли донные пластмассовые отложения у берегов Калифорнии. Первые признаки загрязнения относились вообще к 1830 году.

Основная часть элементов входила в состав синтетической одежды. Из этого следует, что пластик способен легко попадать в океан через сточные воды. Уже сегодня страдают существа, живущие на дне океана, например кораллы, мидии, устрицы и т.д.

Как говорится в статье Science Advances, каждые пятнадцать лет уровень загрязнения удваивается. В 2010 году, к примеру, на 100 кв. см дна океана приходилось 40 частиц пластика. Сегодня этот показатель минимум в полтора раза больше.

Пластик вредит не только животным, но и нам самим. Ученые установили, что человек каждый год поглощает 50 тыс. микрочастиц пластика. Какое влияние пластмасса оказывает на организм, пока что не установлено.

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