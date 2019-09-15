Неполитические Сводки
|Из дворца украли золотой унитаз
|15.09.2019 11:10
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В Великобритании, с Бленхеймского дворца, где в 1874 году родился премьер Великобритании Уинстон Черчилль, похитили унитаз из чистого золота, передает со ссылкой на .
Это был экспонат итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана. Его стоимость оценивается в $6 млн, сообщает Sky News.
Речь идет об экспонате под названием "Америка". Несмотря на свою стоимость он был установлен во дворце как обыкновенный унитаз. Более того, посетители могли "сходить" в него. Единственным ограничением было время. Пользоваться "Америкой" можно было не более трех минут, чтобы не удерживать очередь.
Похищение унитаза привело к затоплению помещения и нанесло "значительный ущерб".
В полиции рассказали, что вероятно в похищении экспоната участвовала группа людей на двух автомобилях. В рамках дела задержали 66-летнего мужчину, однако сам унитаз до сих пор не нашли.
Напомним, Украина вернули картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которую нацисты вывезли из Украины во время Второй мировой войны.