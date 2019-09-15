Вадим Пристайко заявил, что международные санкции влияют на изменение позиции России по отношению к Украине. Об этом министр сказал во время пресс-конференции со спецпредставителем Куртом Волкером, передает со ссылкой на .

На вопрос об ожиданиях относительно дальнейших шагов президента Владимира Путина, Пристайко ответил, что "можно только догадываться, что в голове у конкретного человека".

"Мы понимаем, что как бы кто не рассказывал, что они (россияне - ред.) довольны "белорусскими" оливками и креветками, наверное, санкции все же действуют, и это неприятно", - сказал министр.

В то же время он отметил, что цель Украины - не сделать России больно, а добиться того, чтобы мы снова могли жить счастливо".

"Если санкции сейчас заставляют Россию двигаться в этом важном политическом коридоре, это уже достижение западного мира, который стал нам на помощь", - добавил Пристайко.

Ранее Пристайко заявлял, что в процессе переговоров между Украиной и Россией появилось определенное потепление.

писало, что по словам Пристайко, встреча "нормандской четверки" состоится в Париже в ближайшее время, на данный момент решается вопрос с датой.

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