41-летний Стюарт Купер (Stuart Cooper) знал свою невесту Керри еще со школьной скамьи, но пара начала встречаться только три года назад, они обручились на Рождество 2018 года и это стало последним счастливым совместным событием в их жизни…

О деталях несчастья, которое приключилось с влюбленными пишет со ссылкой на и The Mirror:

«Пара планировала сыграть свадьбу уже вскоре после помолвки. Однако в июле Керри вдруг умерла». Житель английского графства Лестершир, возлюбленный умершей – тот самый жених Стюарт Купер просто почернел от горя и никак не мог смириться с этой утратой. А позднее стало известно о непоправимом:

«Он скончался от горя только через месяц после смерти своей возлюбленной», — сообщили родные мужчины местным журналистам. Адам, лучший друг Купера, ранее признался репортерам, что все его друзья не могли смириться с утратой Керри, а теперь из жизни ушел и друг:

«Он так долго искал идеального партнера и был очень счастлив, когда у них с Керри начались отношения. Единственное утешение, которое я нахожу, — это мысль о том, что они воссоединились. Я буду тосковать по нему. Мы общались каждый день», — рассказал Адам английским СМИ.

Известно также, что сестра британца Кирсти создала страницу на сайте благотворительного центра в интернете в память о нем. Все собранные средства пойдут на помощь больным детям:

«У Стюарта было огромное сердце, и больше только на свете он любил семью и друзей. Мы бы хотели сделать что-то хорошее в память о нем», — гласит надпись на странице. Как именно умер мужчина в материале источника не сообщается.

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