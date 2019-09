Самая новая Mazda и поездки не грубых внедорожниках - начался New Cars Fest По теме: Сегодня начался фестиваль New Cars Fest 2019. Он будет проходить до 15 сентября включительно на территории SKY family Park близко Северного моста в передает со ссылкой на . На западе ведущие мировые автомобильные бренды представят новые модели. А также проводят тест-драйвы для посетителей. Организует фестиваль медиагруппа "Автоцентр". Все автомобили расположены полукругом. Ближе только к входу находятся электроквадроцикл для детей, электрические велосипеды для взрослых и лицензионные детские электромобили таких моделей как , McLaren, , , и тому подобное. Вблизи них расположили "зеленые" автомобили марки Tesla, а центральным экспонатом является электрический JAC. Чуть дальше выставлены машины . Это - КА +, Fiesta ST и Focus. Затем автомобили , Pajero Sport и L200, Ravon R2 и R3 Elegant, несколько марок , и FEAT Arona FR. Отдельно расположились победители Всеукраинского рейтинга "Автомобиль года в Украине 2019" - Duster и Camry. В конце находятся Hummer H1, Raptor, репликары Победа и ГАЗ 21, а также спорткары F-Type и Chevrolet Corvette. "Фестиваль проходит третий год подряд. В 2019 мы изменили локацию проведения мероприятия. До этого он дважды проходил на ВДНХ, - говорит организатор и редактор рубрик "Новости" и "Авторитет" журнала "Автоцентр" . - На New Cars Fest мы привлекаем дилеров, которые показывают потенциальным покупателям свои модели, рассказывают о них и максимально привлекают внимание к собственным брендов". На фестивале представили такие топовые кроссоверы как Outback, Outlander, HR-V, Kona, SEAT Arona FR и электрический JAC iEV7S. Кроме этого, посетители смогли потестить хэтчбеки Fiesta ST, 3 и седан Ravon R3. "Особенностью фестиваля и основным отличием от автомобильных выставок является то, что любой посетитель может покататься на автоновинке от мировых брендов, - добавляет редактор и автоэксперт. - Отдельно демонстрируют транспортные средства для детей. На специальной "зеленой зоне" можно рассмотреть и узнать о электромобилях различных марок и моделей. Вниманию посетителей представлена ​​экспозиция спорткаров, ретромобилей и репликаров - машины, которые по стилю напоминают ретро, ​​однако имеют современные "внутренности". В 2018 году New Cars Fest впервые провели во Львове. 22-23 июня 2019 на арт-пространстве "Механика" мероприятие впервые прошло в Харькове. 13-14 июля 2019 на территории FESTrepublic состоялся второй фестиваль во Львове.











события общество и культура для фестиваль автомобили tesla mazda Теги: авто