Картофель подорожал в конце прошлого сезона. Сейчас цены высокие из-за неурожая на ранние и средние сорта. Это связано с засухой, рассказал Gazeta.ua экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации Андрей Ярмак, передает со ссылкой на .

По его словам, вскоре картофель начнет дешеветь. Цены будут падать до конца года.

"Частные хозяйства немного увеличили площади под картофель из-за высоких цен в прошлом году. Кроме того, профессиональные хозяйства еще только начали собирать поздние сорта картофеля. Прогнозируют хороший урожай. Это будет стимулировать цены снижаться", - говорит Ярмак.

Высокая цена сегодня стимулирует импорт картофеля, добавляет он.

"Пока из-за границы завозим менее 0,5% объема потребления. Преимущественно везем из Беларуси. Частично под видом белорусской к нам завозят российскую картошку. Вне сезона ввозим продукцию из Египта. Ее собирают там в январе-феврале. Бывает, что импортируем картофель из Азербайджана", - говорит Ярмак.

По его словам, Украина не может продавать картофель за границу из-за высокой цены и единых карантинных правил от ЕС.

С 1 сентября ЕС усилил меры защиты от вредных карантинных организмов. Импортеры отказываются от закупок овощей и фруктов в странах, не входящих в состав ЕС. В то же время Украину внесли в список стран, которые соответствуют новым требованиям безопасности продукции. Чтобы экспортировать, производитель от Госинспекции по вопросам защиты прав потребителей должен получить подтверждение, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов.

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